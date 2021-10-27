Проезд по улице Волгоградской в Иркутске будет ограничен с 28 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Ожидается временное перекрытие участков дорог в районе Иркутск-2. Так с 28 октября частично будет перекрыто движение для транспорта по улице Волгоградская. Там пройдут аварийные земляные работы по ремонту тепловой сети, которые окончатся примерно через две недели. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 28 октября по 11 ноября движение транспортных средств по улице Волгоградской в районе дома № 47 будет ограничено, - уточнили в администрации Иркутска.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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