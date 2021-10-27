Более 25 водителей оштрафовали за тонировку в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске и Иркутском районе прошла операция «Тонировка». Инспекторы ГИБДД проверили, как водители соблюдают нормы светопропускаемости стекол автомобилей. Об этом сообщают на официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- Так, только за один день сотрудниками дорожной полиции были привлечены к административной ответственности свыше 25 водителей транспортных средств нарушивших нормы светопропускаемости стекол автомобиля, - рассказали в ведомстве.

Полицейские напоминают, что в случае удаления тонировки на месте водителя оштрафуют на 500 рублей. Если же нарушитель отказывается снять пленку, полиция обязывает его сделать это в течение 10 дней. За игнорирование требований правоохранителей полагается административный штраф. Также по решению суда могут арестовать на 15 суток.

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