Николай Расторгуев посоветовал россиянам заняться полезными вещами в нерабочие дни Фото: Евгения ГУСЕВА

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев посоветовал россиянам заняться полезными вещами в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Певец отметил, что в такой ситуации важно чем-то себя занимать.Об этом он рассказал в себе с ИА NEWS.ru.

- Можно читать книжки, заниматься в домашних условиях спортом, делать зарядку, — сказал Расторгуев.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября в России объявили нерабочими с сохранением заработной платы. Это связано со напряженной обстановкой из-за распространения коронавируса.

В Иркутской области вход в крупные в торговые центры и непродовольственные магазины с площадью торгового зала больше 1000 квадратных метров войти смогут только привитые и переболевшие СOVID-19 жители. Исключение действует для помещений с отдельным уличным входом. При себе необходимо будет иметь паспорт, сертификат о вакцинации или справку о том, вирус был перенесен не больше полугода назад.

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