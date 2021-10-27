Россиянам предложили провести нерабочие дни дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Россиянам посоветовали оставаться в кругу семьи все нерабочие дни, которые начинаются c 28 октября и заканчиваются 7 ноября. Им предложили снять напряжение просмотром фильмов и прочтением книг. Об этом депутат Госдумы Татьяна Соломатина рассказала ИА NEWS.ru.

- Считаю необходимой всеобщую вакцинацию жителей России от COVID-19, однако сомневается в том, что её реально сделать обязательной, - добавила Соломатина. - Есть группа людей, которые обязаны вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то уйдут в отпуск без сохранения зарплаты до конца пандемического режима.

В период недельных каникул в Москве будет приостановлена работа всех непродовольственных магазинов и сфер услуг. Кафе и рестораны смогут продавать еду только навынос.

Также эксперты добавили, что компании, которые вызовут сотрудников на работу в эти дни, будут платить штрафы в размере 80 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работникам госучреждений в Иркутской области дадут 2 выходных за вакцинацию. Эта мера действует, если прививка сделана в нерабочие дни. (подробности)

Вход по QR-кодам в крупные торговые центры введут в Иркутской области с 30 октября. Временно перестанут работать детские игровые комнаты и центры. (подробности)