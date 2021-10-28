В домах на 13 улицах пройдет отключение отопления в Иркутске 29 октября Фото: Александр ГЛУЗ

Отключение отопления в Иркутске 29 октября планово проведут в Ленинском, Правобережном, Октябрьском округах города. Теплоснабжение прекратится в 15 многоквартирных домах на срок от девяти до четырнадцати часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 29 октября необходимо для ремонта тепловой сети по улицам Сухэ-Батора, 9 и Володарского, 9 в Правобережном районе, - говорят специалисты. – В Октябрьском округе проведем ремонт тепломеханического оборудования в тепловой камере, а в Ленинском предстоят ремонтные работы на сети у дома по улице Розы Люксембург, 21.

Отключение отопления в Иркутске 29 октября запланировано в зданиях на улицах Байкальская, Володарского, Желябова, Сухэ-Батора, Розы Люксембург, Мичурина, Тельмана, Семашко и других (см.таблицу)

Отключение отопления в Иркутске 29 октября 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 29 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08