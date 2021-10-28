Дом быта планируют приватизировать в 2022 году в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Дом быта, который расположен на улице Урицкого, 8, приватизируют в 2022 году в Иркутске. Также в план вошло еще несколько объектов: Депутатская 48, Тимирязева 24, Богдана Хмельницкого 5/1, Университетский 77-д и еще ряд объектов. Ожидается, что приватизация этого имущества принесет около 342 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

- С сентября 2016 года эксплуатация Дом быта была запрещена, - рассказали в городской администрации. - С тех пор здание не использовалось, при этом на него тратились деньги на охрану и минимальное содержание. Объект неоднократно хотели сдать в аренду, в концессию и внести в качестве вклада в уставной капитал и даже продать.

Напомним, что в мае 2015 года прокуратура нашла более 20 нарушений требований пожарной безопасности в Доме быта и потребовала их устранить. Однако в начале 2016 года после очередной экспертизы выявилось 40 пунктов, которые требовали устранения. Так, особые претензии были к нарушению правил пожарной безопасности, аварийному состоянию кровли, лифтового оборудования и сетей.

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