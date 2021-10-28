Глава Иркутской области поддержал позицию родителей о переходе школьников на пятидневку Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддерживает позицию родителей о переходе школьников на пятидневку. Об этом глава Приангарья рассказал во время прямого эфира в соцсетях 28 октября.

- Переход на пятидневку – непростой вопрос, - подчеркивает Игорь Кобзев. – Конечно, у нас не хватает объектов образования для того, чтобы перейти на такой формат обучения, не хватает, к сожалению, и учителей, это надо признать. Но мы строим сейчас 19 школ и я только «за», если коллеги, педагоги, учителя перейдут на пятидневку.

Губернатор области отметил, что решение о переходе на пятидневку принимает сама школа. Напомним, в начале октября родители иркутских школьников создали петицию с протестом против шестидневки. На данный момент ее подписали более 15 тысяч человек.

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