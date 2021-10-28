Отключение электричества в Иркутске 29 октября пройдет в части зданий в трех округах Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение электричества в Иркутске 29 октября запланировано в Ленинском, Свердловском, Правобережном округах. Свете не будет в части зданий от получаса до восьми часов. Об этом сообщают Иркутская электросетевая компания.

- Отключение электричества в Иркутске 29 октября необходимо для проведения плановых работ на электросетях, - подчеркивают специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение электричества в Иркутске 29 октября пройдет в домах на улицах Енисейская, Глеба Успенского, Качугская, Ключевая 2-ая, Полевая, Первомайская, Северная 2-ая, Хомутовская, Шевцова, Яковлева, Свердлова, Баррикад, в м-не Первомайский и других (см. таблицу). Стоит отметить, что под отключение электричества в Иркутске 29 октября ряд улиц в СНТ Геолог и две – в деревне Максимовщина.

Отключение электричества в Иркутске 29 октября 2021: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 29 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 29 октября 2021: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 29 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 29 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 29 октября: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 29 октября 2021: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 29 октября: адреса. Фото: ИЭСК

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