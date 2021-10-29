Поздравляем с юбилеем Игоря Ивановича Кобзева.
Уважаемый Игорь Иванович!
Примите наши сердечные поздравления с 55-летним юбилеем!
Возглавив Иркутскую область в непростое время, Вы добились больших успехов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала региона, приобрели большой авторитет и снискали уважение сибиряков.
Уверены, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический опыт, активная жизненная позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Иркутской области.
Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди! Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в созидательной деятельности, удачи во всех добрых начинаниях!
С уважением,
Иркутский филиал Издательского дома «Комсомольская правда».