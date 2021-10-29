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Общество29 октября 2021 4:33

Поздравляем с юбилеем Игоря Ивановича Кобзева

Глава региона отмечает сегодня 55-ый день рождения
Источник:kp.ru
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Поздравляем с юбилеем Игоря Ивановича Кобзева.

Поздравляем с юбилеем Игоря Ивановича Кобзева.

Уважаемый Игорь Иванович!

Примите наши сердечные поздравления с 55-летним юбилеем!

Возглавив Иркутскую область в непростое время, Вы добились больших успехов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала региона, приобрели большой авторитет и снискали уважение сибиряков.

Уверены, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический опыт, активная жизненная позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Иркутской области.

Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди! Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в созидательной деятельности, удачи во всех добрых начинаниях!

С уважением,

Иркутский филиал Издательского дома «Комсомольская правда».