Поздравляем с юбилеем Игоря Ивановича Кобзева.

Уважаемый Игорь Иванович!

Примите наши сердечные поздравления с 55-летним юбилеем!

Возглавив Иркутскую область в непростое время, Вы добились больших успехов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала региона, приобрели большой авторитет и снискали уважение сибиряков.

Уверены, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический опыт, активная жизненная позиция, компетентность, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Иркутской области.

Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие люди! Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в созидательной деятельности, удачи во всех добрых начинаниях!

С уважением,

Иркутский филиал Издательского дома «Комсомольская правда».