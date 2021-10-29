Лишенный прав водитель, сбивший школьника на «зебре» в Братске, арестован Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Лишенный водительского удостоверения водитель на «Тойоте Королла» сбил 8-летнего школьника на «зебре» в Братске. За то, что мужчина снова сел за руль, мировой судья назначил ему наказание в виде ареста на 5 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, 31-летний автомобилист лишился права управления транспортом в 2017 году за многочисленные нарушения ПДД. Мальчик, которого он сбил, попал в больницу с различными травмами.

- Проверка по факту ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе продолжается, - рассказали в полиции.

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