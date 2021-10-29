Суд признал незаконной передачу муниципального газопровода в Ангарске частной организации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Арбитражный суд региона признал недействительным договора о приватизации муниципального газопровода в Ангарске газоснабжающей организацией, так как это нарушение Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». Объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей, должны находиться в муниципальной собственности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На момент заключения сделки через газопровод обеспечивалась поставка газа для бытовых нужд жителей частных домов Ангарска, то есть он использовался по прямому назначению. Альтернативного газопровода для удовлетворения потребностей населения в бытовом газе и его подачи нет,- отметили в ведомстве.

Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.

Напомним, 28 октября в Ангарске по подозрению в мошенничестве в крупном размере был задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа.

По версии следствия, с 2015-2016 гг. в КУМИ реализуется мошенническая схема с участием сотрудников комитета, направленная на противоправный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц. Установлено, что председатель КУМИ был полностью осведомлен о существующей схеме, однако не предпринял никаких действий, направленных на пресечение преступления, а наоборот вступил в преступный сговор, оказывая содействие в совершении мошенничества.

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