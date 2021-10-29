Учительница из Ангарска четыре дня оформляла на мужа кредиты по просьбе мошенников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как установили полицейские, 32-летней ангарчанке позвонили из «службы безопасности банка», сообщив, что на нее неизвестные пытаются оформить кредит на сумму 8 тысяч рублей. Затем женщину убедили оформить встречный займ на максимально большую сумму, а затем перечислить деньги на «безопасный счет». Мошенники объяснили это тем, что требуется исчерпать «кредитный лимит». При этом звонившие под страхом уголовной ответственности запрещали рассказывать кому-либо о совершаемых финансовых операциях. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленники звонили ангарчанке в течение нескольких дней и говорили о необходимости оформлять кредиты в разных банках на все большие суммы. В итоге местная жительница подключила к проводимым сделкам собственного мужа и оформила кредиты и на него. В общей сложности, в течение 4 дней она перевела мошенникам около полумиллиона рублей. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию, - рассказали в ведомстве.

По данному факту следователями Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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