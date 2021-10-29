Курящую мать обвиняют в гибели полуторагодовалой девочки на пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 22:35 28 октября поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Юбилейный» в Шелехове. На место выехали два пожарных расчёта. Горел деревянный одноэтажный дом площадью 24 квадратных метра. На момент прибытия спасателей из-под крыши дома и из окон шёл дым. Хозяйка успела вынести из дома трёх своих детей, которые получили отравление угарным газом. Из-за этого полуторагодовалая девочка погибла, трёхлетний мальчик госпитализирован в больницу. Еще один ребёнок, 7-месячная девочка, не пострадала. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар был ликвидирован в считанные минуты на площади 1,5 квадратных метра. Горел пол возле печки, в очаге валялись многочисленные окурки. На месте происшествия работали дознаватели МЧС России. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем матерью детей, рассказали в ведомстве.

Женщина призналась, что была пьяна и решила покурить в доме. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Женщина призналась, что была пьяна и решила покурить в доме. Дети остались без присмотра. На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Напомним, с начала года в Иркутской области зарегистрировано 5112 техногенных пожаров, на которых погибли 129 человек, в том числе 12 детей. 157 человек пострадали и 744 спасены на пожарах.

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