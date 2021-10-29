Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Иркутской области в выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД Иркутской области проведут на дорогах Приангарья очередной рейд по выявлению пьяных водителей. Проверки пройдут с 29 по 31 октября на территории Заларинского, Куйтунского, Аларского и Бодайбинского районов. За 9 месяцев 2021 года в нашем регионе произошло 285 ДТП с участием пьяных автомобилистов. В этих авариях погибли 76 человек , еще 378 получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Выявлено более 11 тысяч нетрезвых водителей, - рассказали в ведомстве. - За повторную пьяную езду задержано 1944 нарушителей.

Полицейские еще раз призывают автолюбителей не садиться за руль после употребления горячительных напитков, и напоминают, что за вождение в нетрезвом виде, водителю грозит штраф от 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

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