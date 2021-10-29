Гидрометцентр назвал октябрь рекордно теплым месяцем в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики назвали октябрь рекордно тёплым для Иркутской области. Аномально теплая погода была зафиксирована в конце октября. Причиной стали воздушные массы из европейской части России и теплый воздух с районов Казахстана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

- Среднесуточные температуры воздуха на 4−11 градусов превышают климатическую норму, - пояснил иркутский гидрометцентр. - 26−27 октября в южных, центральных районах, местами в западных и верхнеленских районах показатели температуры в дневные часы достигали +13…+19 градусов.

26 и 27 октября в Иркутске было на 9−11 градусов теплее обычного. В среду 27 октября воздух прогрелся до рекордных +17,3 градусов. Ранее максимум температуры воздуха в этот день был зафиксирован в 1894 году, тогда было +12,4 градусов.

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