478 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 29 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 29 октября 478 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии увеличилось до 121 254. Об этом сообщают в оперативном штабе региона в соцсетях.

- Госпитализировано 4805 (+102), выздоровело 106 628 (+194), умерло 5447 (+26), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 483 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, что вакцинация от COVID-19 в регионе продолжается. Одним компонентом привито 746 783 жителя Иркутской области, полностью - 587 781 человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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