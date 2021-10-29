СК возбудил уголовное дело против матери погибшей на пожаре в Шелехове девочки. Фото: прокуратура Иркутской области

Прокуратура провела проверку из-за поступления сообщения о гибели ребенка на пожаре в садоводстве «Юбилейный» в Шелехове. Напомним, что 28 октября 22:35 произошел пожар в деревянном дачном доме. Мать призналась, что пила и курила в внутри жилья, а дети остались без присмотра. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На момент возникновения пожара в доме, находились трое несовершеннолетних детей в возрасте от 7 месяцев до 3 лет, в результате полуторагодовалая девочка скончалась, трёхлетний мальчик госпитализирован в больницу. 7-месячная девочка не пострадала, - рассказали в ведомстве.

Пожарные устанавливают причины произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры. Кроме этого, следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Прокуратура следит за расследованием дела.

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