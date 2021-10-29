Заключённого приговорили к 13 годам колонии за избиение сотрудника ФСИН цепью бензопилы в Тайшете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тайшетский городской суд признал 36-летнего жителя Забайкальского края виновным за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья сотрудника места тюрьмы. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Суд установил, что подсудимый, отбывавший наказание за убийство, с 2016 года по приговору суда отбывал наказание в колонии строго режима на территории Тайшетского района, - рассказали в ведомстве. - В апреле 2020 году, заключенный отказался подчиняться требованиям сотрудника исправительного учреждения, напал на последнего и с помощью металлической цепи от бензопилы нанес ему телесные повреждения.

Уголовное дело расследовал следственный отдел Тайшета СУ СК России по Иркутской области. Суд приговорил заключенного к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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