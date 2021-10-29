750 товаров собственной торговой марки представлено в супермаркетах «Слата» в Иркутской области. Фото: ООО "Маяк"

Для тех, кто хочет больше экономить, в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» широко представлены товары собственной торговой марки (СТМ). Это, например, популярные у покупателей бренды «Простой выбор», РОСТ, «Птичка» и другие. Торговая сеть владеет этими марками и напрямую работает с производителями, а это гарантирует бесперебойную подачу товаров и максимально выгодную для жителей Иркутской области цену на них.

Всего в магазинах «Слата» представлено около 750 наименований продукции собственной торговой марки, а в «ХлебСоль» - 400. Спрос на них увеличивается.

Фото: ООО "Маяк"

- Мы отмечаем все больший интерес покупателей к товарам в сегменте «эконом» и «средний» среди СТМ, - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Если учитывать затяжной период пандемии и влияние ее на экономические процессы и платежеспособность, то можно ожидать в ближайшие годы еще больший рост их продаж.