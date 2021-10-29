Проблему с поставками газа для населения ежедневно контролируют в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

9,6 миллионов рублей выделили на приобретение топлива для газгольдеров. В Иркутской области более 67 тысяч человек проживают в домах, которые отапливаются такими установками. В преддверии отопительного сезона уже отгрузили необходимое количество газа. Субсидирование будет продолжено в скором времени. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Ситуацию с поставками сжиженного углеводородного газа держим на постоянном контроле.- рассказали в правительстве. - Сложные обстоятельства сложились из-за роста стоимости топлива на товарно-сырьевой бирже. Предпринимаются все возможные меры для урегулирования этой проблемы.

Сложная обстановка сложилась с поставкой газа в баллонах льготным категориям жителей. В регионе компенсацию при оплате газа в баллонах получают 8 928 человек. Сейчас решается вопрос о возмещении части денег, потраченных на покупку баллонного газа льготникам.

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