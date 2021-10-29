Тулунчанка записала разговор с аферистами, которые отговаривали ее обращаться в полицию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительнице Тулуна притворилась потенциальной жертвой, чтобы записать разговор с аферистами и передать информацию полицейским. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

- Лже-сотрудник полиции из Москвы позвонил женщине и сказал, что расследует уголовное дело о злоумышленниках, специализирующихся на воровстве сбережений, добавил, что она может стать следующей потерпевшей, - рассказали в ведомстве. - Мошенник начал выяснять дополнительные сведения, при этом отговаривал от обращений в полицию. После разговора с аферистом, тулунчанке позвонил якобы сотрудница банка. Она пыталась узнать информацию о кредитах деньгах на счетах, но поняв, что ее разоблачили, прервала разговор.

Полицейские призывают жителей Иркутской области осторожно относиться к звонкам с незнакомых номеров. Одним из наиболее используемых приемов является обман под видом работников банков и сотрудников полиции.

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