Полицейские задержали группу наркодилеров в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске задержали наркогруппировку, состоящую из пяти мужчин в возрасте от 27 до 55 лет, трое из которых уроженцы стран ближнего зарубежья. Дилеры продавали запрещенные вещества только при личных встречах. Об этом сообщают в Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

- По телефону обращались друг к другу по вымышленным именам, разговаривали на родном языке, - рассказали в ведомстве. - В целях конспирации арендовали квартиру, где хранили и фасовали наркотики. В ней полицейские изъяли около 450 грамм запрещенных веществ, а также порядка 500 расфасованных и готовых к сбыту. В настоящее время из направили на исследование.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Четверых фигурантов заключили под стражу. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, которые направленны на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней людей.

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