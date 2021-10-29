Председателя КУМИ Ангарска заключили под стражу на 2 месяца Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа заключили под стражу на 2 месяца. Его подозревают в мошенничестве, которое было совершенно в группе по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, с 2015 года по 2016 год в КУМИ реализуется мошенническая схема с участием сотрудников комитета, направленная на незаконный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц, - рассказали в ведомстве. - Следователи установили, что председатель КУМИ был полностью осведомлен о существующей схеме, однако не предпринял никаких действий, направленных на пресечение преступления, а наоборот вступил в преступный сговор. Оказывал и им содействие в совершении мошенничества.

Напомним, что 28 октября при обыске в КУМИ Ангарска были найдены и изъяты документы интересующие следствие. По материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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