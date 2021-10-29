Стадион школы № 77 открыли после ремонта в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

29 октября торжественно открыли стадион школы № 77 после ремонта. Перед юбилеем города каждому избирательному округу выделили по 10 миллионов рублей. На эти деньги решили реконструировать школьный стадион. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Обновленный стадион станет базовой площадкой для тренировок специального учебного класса по хоккею с мячом, который открылся в этом году в 77-й школе Иркутска, - рассказали в администрации. - Со следующего года на стадионе планируют проводить занятия по футболу.

Напомним, что стадиона школы №77 ремонтировали три месяца. На нем уложили резиновое поле для футбола, сделали беговые дорожки, яму для прыжков, поставили тренажеры и смонтировали новое освещение.Также на площадкой установили трибуны.

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