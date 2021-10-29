17,5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Иркутскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области создали запас прививок от COVID-19 на нерабочие дни. В регион поступило 17,5 тысяч доз вакцины от коронавируса, теперь в резерве - 206 тысяч. Минздрав отмечает, что после введения обязательной вакцинации отдельных категорий жителей, записываться на прививки стали больше. Было принято решение развернуть дополнительные прививочные пункты. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Еще один мобильный прививочный пункт будет развернут у стадиона «Труд» в городе с 1 по 7 ноября, - рассказали в правительстве. - Он будет работать с 10:00 до 17:00. Также пункты вакцинации будут в Усолье-Сибирское возле ТЦ «Хамелеон» с 30 октября по 3 ноября и 6-7 ноября с 10:00 до 17:00. На площади Автовокзала в Шелехове с 10:00 до 15:00.

В нерабочие дни в «Сибэкспоцентре» увеличат количество прививочных кабинетов.

Кроме этого, в начале ноября у студентов появится возможность привиться в университете. 2 ноября появится пункт вакцинации в ИГУ, а 3 ноября - в ИГМУ.

Также в выходные дни иркутяне с 9:00 до 17:00 смогут привиться в городском центре профпатологии ИГКБ № 9, в ТЦ «Фортуна Гранд» в павильоне «Электрон» с 10:00 до 13:00. С 3 ноября в ТЦ «Иркутский» откроется дополнительный пункт.

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