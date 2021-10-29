В результате несчастного случая погиб подполковник полиции Сергей Черентаев . Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Погиб подполковник Сергей Черентаев, старший оперуполномоченный оперативно-розыскной части ГУ МВД по Иркутской области. Жизнь человека, который не раз рисковал собой, защищая других, оборвал несчастный случай во время ремонта собственной машины. Домкрат сорвался....Трагедия, предугадать которую не мог никто.

- Сергей Черентаев прослужил в органах внутренних дел 27 лет, - вспоминают, прощаясь с подполковником, коллеги. - После получения высшего образования свою карьеру начал в отряде милиции особого назначения УВД Иркутской области, затем службу продолжил в Восточно-Сибирском управлении по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД России, далее - в специальном отряде быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью УВД Иркутской области. С 2008 года проходил службу в ОРЧ Главка.

Он отвечал за личную охрану судей, следователей, свидетелей, потерпевших - словом всех, кто нуждался в помощи во время расследования самых резонансных дел. Пять раз выезжал в командировки в горячие точки. За личное мужество подполковник Черентаев был награжден медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. МВД также отметило его ведомственными наградами.

Прощание с Сергеем Черентаевым состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу в селе. Пивовариха, с 14.00 до 15.00 часов 1 ноября.

Руководство ГУ МВД России по Иркутской области и личный состав выражают соболезнования родным и близким Сергея Черентаева