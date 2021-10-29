Почти половина всех новостроек региона в 2021 году введена в пригородах Иркутска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистики подсчитали, сколько нового жилья успели получить жители Иркутской области в этом году. Из 879, 7 тысяч квадратов ( немало) почти 80% новоселы приобрели за свои кровные, в основном в ипотеку. Счастливчиков, получивших казенные метры, немного. Кстати, весьма любопытны данные, где именно кипит строительство?

Думаете, в Иркутске? Да, в столице Приангарья строится много жилья, но «квадрат» здесь сильно дорог, доходит до 100 тысяч рублей. И население...переезжает в пригород.

Из общего числа сданных под ключ квартир 31% находится в областном центре, а 44% - в Иркутском районе, - уточняет Иркутскстат.

Кстати, за последние пять лет ближайший пригород областного центра серьезно вырос, пополнился 30 тысячами жителей и продолжает расширяться. В немалой степени в этом виноват квартирный вопрос. Жилье стоит дешевле. А в садоводствах — тем более, там построен каждый десятый новый дом. И все же строительство стоит дорого, каждый квадратный метр обходится в среднем в 57,5 тыс. рублей ( не считая частных домов). Почему так? Не только потому, что подорожали стройматериалы, но и потому, что за возведение домов надо платить.

В этом году новые дома сдавались везде, кроме дальнего Мамско-Чуйского района.