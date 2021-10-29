Контроль за соблюдением ограничений усилят в Иркутской области в нерабочие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

На нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в исполнительных органах государственной власти Иркутской области составлены графики предстоящих рейдов, которые будут проводиться совместно с сотрудниками полиции. Проверять соблюдение запретов в транспорте, торговле и общепите будут не менее 5% всех служащих ведомств. Инструктаж проводил заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Бунев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Андрей Бунев назвал две эффективные меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - уточняют в пресс-службе - Прежде всего, это вакцинация. На сегодня первым компонентом привито 746 783 жителя области, вторым – 587 781. Причем число ежедневно вакцинирующихся увеличилось в 5-6 раз по сравнению с периодом трехнедельной давности. Вице-губернатор считает, что если темпы вакцинации останутся на таком же уровне, то через несколько месяцев на территории области будет достигнут коллективный иммунитет.

Однако ждать мы не можем, надо соблюдать ограничения. И проверять, все ли им следуют. Не всегда. Поэтому с начала пандемии участники рейдов составили 950 протоколов о различных нарушениях, они направлены в суды. По каждому девятому делу назначены штрафы, на сумму в 2, 5 миллиона рублей. А в большинстве случаев ограничились предупреждениями.