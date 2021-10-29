В Сибирском управлении ЦБ РФ подсчитали, в каких регионах находят больше фальшивок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала года в банках Сибири при проверке наличных обнаружили больше 900 фальшивых банкнот. Причем больше всего подделок нашли специалисты при пересчете наличных в Иркутской, Новосибирской областях. Обычно это пятитысячные. В Приангарье таких фальшивок выявили 139. Об этом сообщает региональное отделение Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

- По-прежнему в лидерах среди фальшивок банкноты номиналом 5 000 рублей — на их долю приходится 82% от всех выявленных подделок, уточняют финансисты. - Количество поддельных купюр номиналом 2000 рублей сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года с 28 до 10 штук. Еще 130 подделок - по 1000 рублей, 13 — по 500 рублей, по пять — по 100 и 200 рублей и три — 50 рублей.

Но это в целом по Сибири. Иркутская область и тут отличилась.У нас обнаружено 139 фальшивок, большинство из которых — пятитысячные. Помимо рублей выявлены несколько поддельных иностранных банкнот. Причем их не стало ни больше, ни меньше. За тот же период 2020 года нашли 134 фальшивки.

-Фальшивые деньги попадают в банки чаще всего с выручкой бизнеса, при инкассации, -рассказала заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина. - То есть из магазинов, кафе, автозаправок. Для предпринимателей это прямые убытки — фальшивые деньги не меняют на настоящие. Поэтому кассиры должны уметь оперативно определять подлинность банкнот даже без специального оборудования.

Для них организуют специальные курсы.

А вот еще любопытная информация. Если в Иркутской области фальшивок нашли как обычно, то Красноярском крае, Томской области, а особенно - в республиках Хакасия и Тыва - значительно больше. Лидером по снижению числа подделок стала Новосибирская область.