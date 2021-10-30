СК: Раскрыто убийство на трассе Иркутск - Усолье-Сибирское, совершенное 25 лет назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летнему жителю Усолья-Сибирского предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершенном 25 лет назад. В 1996 году по дороге из аэропорта Иркутска был застрелен таксист, взявшийся подвезти компанию. Все это время мужчина, который убил его, числился в розыске. Найти его смогли, изучая сданные в архив дела.Об этом сообщают в СУ СК по Иркутской области.

- По версии следствия, летом 1996 года мужчина, находясь в компании знакомого и двух женщин, остановил возле аэропорта г.Иркутска автомобиль ГАЗ-31029, чтобы доехать до города Усолье-Сибирское, - отмечают в пресс-службе ведомства. - Во время движения мужчина решил завладеть транспортным средством. Под вымышленным предлогом он попросил водителя остановиться.

А дальше - по "классике" 90-х. Он достал обрез и выстрелил водителю в шею. Потом вдвоем с приятелем они оттащили убитого в лес, а сами уехали на чужом автомобиле.

Все эти годы мужчина, которого задержали в родном городе, числился в розыске. И только сейчас, благодаря совместной с криминалистами работе, удалось выяснить, где он. Задерживали преступника совместно с СОБРом. На допросе в СК он не только сознался в убийстве, совершенном четверть века назад, но и рассказал, как именно застрелил таксиста.