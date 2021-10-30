В выходные 30 и 31 октября в Иркутске днем ожидается до +10. Фото: Яна ЛИСИНА

"На день по Иркутску. Небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура +8...+10". Это прогноз на 30 октября от Иркутского гидрометцентра. И вполне очевидно - он сбылся. Сегодня прекрасный день.

А на севере и западе региона уже берет свои законные права зима. Снег и мокрый снег. И на 31 августа прогноз соответствующий. А в Иркутске? А в областном центре в это воскресенье снова ожидается +8...+10, и тот же теплый ветер, несущий тепло.

Иркутяне пожимают плечами и радуются хорошей погоде. Кстати, первые дни ноября, по заверениям синоптиков, скорее всего, ожидаются примерно такими же, может быть, немного прохладнее. Но и тут надо учесть - все же ноябрь в Иркутской области по всем стандартам считается вполне зимним месяцем. И ближайшие относительно теплые деньки после стоит ждать только в марте -апреле следующего года.