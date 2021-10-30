Открыто движение по реконструированной половине путепровода на Джамбула в Иркутске.

30 октября в 12.00 было открыто движение по первой полосе реконструированной половины путепровода по улице Джамбула из центра в Ленинский округ. В течение дня планируется открыть движение по еще двум обновленным полосам по направлению в центр. Теперь на очереди - ремонт второй половины транспортной магистрали. Об этом сообщи в пресс-службе мэрии Иркутска. Подарок жителям сделан в День автомобилиста.

По контракту срок окончания работ на путепроводе – 2023 год. Однако есть шанс, что ремонт пройдет быстрее и завершится уже в следующем году.

- В ходе реконструкции был проведен большой объем работ, - отмечают в пресс-службе. Строители усилили опорные колонны, создали новый металлический силовой каркас, перенесли сетевые коммуникации, расширили проезжую часть с двух до трех полос, заменили барьерное и перильное ограждения, подняли путепровод на 70 см, сделали освещение. Особое внимание было уделено качеству асфальтового покрытия. На самом путепроводе оно двухслойное, на подходах к нему – трехслойное.

Материалы выбирали самые износостойкие. Работы начались два года назад - 30 октября 2019 года. Работы были распределены на четыре этапа. Сначала привели в порядок улицы Набережная Иркута и Иркутная, здесь прошла объездная дорога на время ремонта. И потом уже - сам путепровод. После сдачи объекта полностью путепровод станет шестиполосным, с отдельными полосами для общественного транспорта.