490 жителей Иркутской области заболели COVID за сутки на 30 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подтвержденных случаев инфицирования с момента начала пандемии в Иркутской области - 121 744. В том числе за последние сутки, на 30 октября, заболели еще 490 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

-Госпитализировано в ковидные больницы 4 816 пациентов, - уточняют в оперштабе. - Накануне там лечилось на 11 человек меньше.

Справилось с инфекцией еще 202 человека. Если учитывать данные за последние полтора года, как начала развиваться пандемия - 106 830.

К сожалению, далеко не во всех случаях заразившегося можно спасти. Умерли на 30 октября еще 27 больных. Общее число жителей района, которые погибли от вируса, достигло 5474 человек.

Лучшим средством защиты от тяжелого течения коронавируса считается прививка. Количество вакцинированных ежедневно нарастает и на 30 октября первый компонент поставили 746783 наших земляка.