Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 октября: рассказываем, где больше больных. Фото: Александр ФРОЛОВ

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 октября, данные оперштаба. В красной зоне - 8 городов и районов. Больше всего заболевших и выше риск подхватить инфекцию - в областном центре. Из 121 744 заболевших с начала пандемии на столицу региона приходится примерно треть - 41 321 или примерно каждый пятнадцатый. За минувшие сутки число больных горожан выросло еще на 159 человек, и эта тенденция держится довольно давно. Второе место в этом рейтинге - у Ангарска, 10720 случаев ( прирост за день - 45), а третье держит пригород. В Иркутском районе 8223 человека заболело с начала пандемии ( +30 за сутки), это много.

Немало инфицированных с учетом небольшого населения оказалось и в Эхирит- Булагатском районе - 2182.

Северные территории тоже есть в "красном поясе", но занимают на карте распространения коронавируса в Иркутской области на 30 октября более скромные позиции. В Братске - 7356 больных, но гораздо большую тревогу вызывает маленький Усть-Илимск, где уже зарегистрировали 7078 заболевших. Усть-Кутский район попал в этот пояс благодаря вахтовикам, которых проверяют при въезде -4765. По этой же причине в этом списке и Бодайбо - 1844 случая.

В зеленой, благополучной, зоне, судя по карте распространения коронавируса в Иркутской области на 30 октября - Зиминский и Катангский районы, здесь насчитали 134 и 151 заболевшего. Совсем немного больных на северной Маме и в Балаганске - около 300 случаев за все время.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 октября - для вас.