Хэллоуинские тыквы принимают в зоогалерее Иркутска на корм животным. Фото: Иркутская зоогалерея.

Звери в иркутской зоогалерее просто обожают страшный праздник Хэллоуин. А все потому, что всегда после него получают вкусные подарки - тыквы. Полакомиться свежим овощем любят и обезьяны, и еноты, и даже кошки!

- Не выбрасывайте атрибуты грядущих тематических мероприятий, нам все пригодится. Животные с удовольствием употребят в пищу все тыквенные кусочки, - пишет в соцсетях координатор зоогалереи Людмила Ивушкина. - В этом году на наши любимые огородные дары случился неурожай, запасов на зиму получилось сделать гораздо меньше, чем обычно. Будем рады любым подарочкам!

Так, в этом году животным хватило тыквы, подаренной иркутянами, почти до самого лета! Еще питомцы с удовольствием угощаются кабачками, поэтому, если уже не знаете куда девать свежие витамины со своего огорода - смело несите зверям. А вот картошку они не жалуют.