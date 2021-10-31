На девяти улицах Иркутска 1 ноября отключат отопление Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 1 ноября, в некоторых домах в Иркутске отключат отопление из-за работ на сетях. Это коснется девяти улиц в разных округах.

- В Свердловском округе проведем ремонт на улицахм Якоби, 26 и Румянцева, 19, - рассказали на странице "Оператора тепловых сетей Иркутска" в соцсетях. - В Правобережном округе - на Декабрьских Событий, 27, в Октябрьском - на Байкальской, 276, в Ленинском - на Днепровской, 5.

Дольше всего батареи будут прохладными в нескольких зданиях на Байкальской и Франк-Каменецкого. Здесь отключение запланировано на полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. На час раньше тепло вернется в дома на Трактовой, Камской и Днепровской. На остальных улицах планируется ограничить отопление на полдня.

Специалисты извиняются за неудобства и объясняют, что ремонт поможет избежать аварий.

Точные адреса и время отключения смотрите ниже.