Новые фонари устанавливают на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Иркутске обновляют уличное освещение. Так, сейчас фонарные столбы и современные светодиодные светильники, которые потребляют мало электричества, монтируют на Декабрьских Событий. Работа не прекращается и в выходные дни, чтобы закончить все до похолодания.

- Планируется заменить или установить в три раза больше новых фонарей, чем в прошлом году, - рассказали в администрации областного центра.

Всего в этом году в городе станет светлее на 19 улицах. Специалисты намерены построить 16 км сетей освещения, поставить 511 опор и 610 светильников, а еще на 11,2 км провести ремонт.

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