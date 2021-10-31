На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе с 1 ноября изменят схему проезда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание автомобилисты! На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе с 1 ноября изменится схема движения. Вблизи деревни Старая Ясачная (1838-1839 километр дороги) будут строить транспортную развязку, поэтому для автомобилей откроют временный объездной путь.

- Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров, - сообщили также в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, в Иркутске 30 октября открыли для проезда реконструированную половину путепровода на Джамбула. Теперь предстоит отремонтировать вторую часть конструкции. После обновления путепровод станет шестиполосным.

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