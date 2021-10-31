Больше 5,5 тысяч жителей Иркутской области умерли от коронавируса с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Иркутской области. По данным оперативного штаба на 31 октября, из-за опасной инфекции за время пандемии умерли 5502 человека. Из них 28 пациентов скончались за последние сутки.

- Подтвержденных случаев инфицирования 122 225 (+481), в том числе госпитализировано 4 923 (+107), выздоровело 106 984 (+154), умерло (+28), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 486 (+1), - сообщили в оперштабе.

Напомним, что в Иркутской области с 30 октября действуют нерабочие дни. В торговых центрах должны пропускать только посетителей с QR-кодом вакцинированных или переболевших.

Тем временем, иммунизация в регионе продолжается - специалисты отмечают, что ее темпы за последние три недели заметно повысились.

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