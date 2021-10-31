Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 октября 2021 12:26

39% жителей Иркутской области стали хуже спать

Главные причины - стресс, привычка поздно ложиться и плотный рабочий график
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
39% жителей Иркутской области стали хуже спать

39% жителей Иркутской области стали хуже спать

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители Иркутской области стали хуже спать. Не все, конечно. По данным службы исследований hh.ru, за последние полтора года перестали высыпаться около 39% населения региона.

- Чаще всего это отмечали сотрудники ресторанно-гостиничной сферы, науки и образования, а также начинающие специалисты и студенты, - рассказали специалисты. - Самые распространенные проблемы - сонливость в течение дня, пробуждение среди ночи и трудности с засыпанием.

В чем причины? Сибиряки, участвовавшие в опросе, чаще всего отвечали, что виноват стресс или привычка поздно ложиться. Однако у каждого четвертого нет времени выспаться из-за напряженного рабочего графика. В меньшей степени, но все же мешает сибирякам крепко спать зависимость от погоды, вечерний кофе или компьютерные игры. А у некоторых режим сбился после COVID-19.