МЧС: 1 ноября в Иркутской области ожидается сильный ветер, снег и гололед Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Октябрь порадовал жителей Приангарья небывалым теплом. Однако уже в понедельник, 1 ноября, погода, по данным синоптиков, заметно испортится.

- Днем по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, мокрый снег, - предупреждают в ГУ МЧС по региону. - На дорогах снежный накат, гололед.

В Иркутске тоже будет облачно, ветрено, порывы до 14 м/с, но пока без снега. Ночью столбик термометра опустится до +1...-1, днем снова потеплеет до +7...+9 градусов.

К середине нерабочей недели похолодает и в областном центре. Уже 4 ноября может выпасть снег и вполне по-зимнему подморозит: днем температура опустится до -6, а ночью до -11.

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