Иркутяне смогут присоединиться к «Ночи искусств» в онлайне 4 ноября. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области в честь дня народного единства 4 ноября ежегодно проходит акция «Ночь искусств». Приангарье сможет присоединится ко всероссийскому мероприятию в онлайн-формате. В социальных сетях будут представлены спектакли, экскурсии, проведены встречи и мастер-классы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Иркутский областной Дом народного творчества к «Ночи искусств» готовит трансляции двух мастер-классов на своём YouTube-канале. - пояснили в правительстве. - У Иркутского областного краеведческого музея можно будет посмотреть видеоинтервью участников выставки печатной графики «Эксперт». Они расскажут об особенностях техники офорта: материалах и инструментах, выборе сюжета, нюансах работы.

Иркутяне смогут изучить технику создания эстампов (оттисков) и посмотреть мастер-шоу по монотипии - технике рисования с помощью отпечатков. В онлайн-формате пройдет викторина «Страна кочевников и ветра», которая будет посвящена искусству, традициям и истории Монголии и взаимодействию монгольской и общемировой культуры.

На Youtube-каналах других музеев и театров зрители смогут познакомиться с восточной живописью, принципами коллажа и научит рисовать скетчи акварельными красками. Посмотреть музыкальную комедию «Любовь и голуби», спектакль по пьесе Александра Володина «Пять вечеров». Также иркутяне смогут узнать тенденции и перспективы молодого жанра видеопоэзии и многое другое.

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