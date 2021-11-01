За выходные в Иркутской области сгорели 8 бань Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

8 бань потушили пожарные за прошедшие выходные. Всего в Иркутской области был ликвидирован 41 пожар. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Случаи пожаров в банях были зарегистрированы в поселке Бохан, а также в селе Тихоновка Боханского района, селе Баклаши Шелеховского района, в Черемхово, в садоводстве Иркутского района, в Бирюсинске Тайшетского района, - рассказали в ведомстве. - В Иркутске на ул. Карпинская из-за пожара в бане был повреждён рядом стоящий жилой дом.

Пожарные инспекторы напоминают, что основными причинами возникновения пожаров являются: несвоевременная чистка, отсутствие защитного покрытия на стенах и потолке вблизи печи и дымохода, перетапливание, а также короткое замыкание электропроводки.

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