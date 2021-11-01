484 подтвержденных случая заражения COVID-19 выявили в Иркутской области 1 ноября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Подтвержденных случаев инфицирования с момента начала пандемии в Иркутской области - 122 709. В том числе за последние сутки, на 1 ноября, заболели еще 484 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

-Госпитализировано в ковидные больницы 5 037 пациентов, - уточняют в оперштабе. - Накануне там лечилось на 114 человек меньше.

Справилось с инфекцией еще 39 человек. Если учитывать данные за последние полтора года, как начала развиваться пандемия - 107 023.

К сожалению, далеко не во всех случаях заразившегося можно спасти. Умерли на 1 ноября еще 22 больных. Общее число жителей района, которые погибли от вируса, достигло 5 524 человек.

Лучшим средством защиты от тяжелого течения коронавируса считается прививка. Количество вакцинированных ежедневно нарастает и на 1 ноября первый компонент поставили 766 929 наших земляков, прошли полную иммунизацию - 590 470.

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