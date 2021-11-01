Общепит в Иркутской области проверили на соблюдение антиковидных мер. Фото: правительство Иркутской области

С 29 по 31 октября в Иркутской области прошли проверки организаций на соблюдение противоэпидемиологических требований. Специалисты регионального правительства совместно с сотрудниками полиции в выходные проверили более 553 организаций общепита. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Выявлено 14 организаций, которые нарушали режим работы, - рассказали в правительстве.- Также зарегистрировано 21 нарушение в сфере реализации алкогольной продукции.

Напомним, что с 6 апреля 2020 года по 29 октября 2021 года было составлено 954 протокола об административных правонарушениях по статье 20.6.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Также с июля по сентябрь были выявлены повторные нарушения в четырех организациях общественного питания. В настоящее время суд принял решение оштрафовать два объекта общепита в размере 500 тысяч рублей и 150 тысяч рублей - Одну организацию закрыли на 5 суток, одно дело об административном правонарушении находится на рассмотрении.

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