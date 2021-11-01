Движение по улице Лызина в Иркутске будет ограничено с 22 ноября по 30 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! Сроки временного перекрытия участков дорог в Куйбышевском районе города изменились. Движение по улице Лызина будет ограничено с 9:00 22 ноября до 20:00 30 декабря. Там пройдут строительно-монтажные работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На участке улицы Лызина от здания № 21 до пересечения с улицей Красноярской будет ограничено движение транспортных средств, - рассказали в администрации.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах и планировать маршрут с учетом перекрытия участков дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт улицы Трактовой завершают в Иркутске. На объекте задействовано в 2 раза больше людей и техники. (подробности)

Троллейбус и два трамвая в Иркутске украсили граффити. Все изображения художники выполнили экспромтом на глазах горожан. (подробности)

Общепит в Иркутской области проверили на соблюдение антиковидных мер. 14 организаций работали после 23 часов (подробности)