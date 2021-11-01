Движение транспорта по переулку Лагерному будет ограничено до 30 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска! Сроки временного перекрытия участков дорог в Куйбышевском районе города изменились. Так с 5 ноября частично будет перекрыто движение для транспорта по улице Лызина. Там пройдут строительно-монтажные работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 9:00 5 ноября до 20:00 30 ноября будет ограничено движение транспортных средств по переулку Лагерному на участке от пересечения с улицей Красноярской до здания № 3, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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