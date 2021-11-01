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Общество1 ноября 2021 16:05

Глава МВД России наградил полицейского из Бурятии, который спас пассажиров горящего автобуса

Леонид Будаев запрыгнул в салон движущегося по магистрали автобуса
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Глава МВД России наградил полицейского из Бурятии, который спас пассажиров горящего автобуса

Глава МВД России наградил полицейского из Бурятии, который спас пассажиров горящего автобуса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших. В мероприятии приняли участие жители Москвы, Красноярского, Приморского, Ставропольского края и их других субъектов. Среди них были двое инспекторов патрульно-постовой службы из Улан-Удэ. Лейтенант полиции Леонид Будаев вместе с напарником, капитаном полиции Бато Дамбаевым, остановили горящий автобус и эвакуировал пассажиров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ситуация была нештатная. С коллегой было действовать проще, и мы смогли справиться с последствиями быстрее. Благодарность и радость – то, что я ощущаю сейчас. Это гордость не только моя личная, но и всей моей семьи. Особенно детям важно знать и видеть, что полицейский – это человек, который всегда приходит на помощь, - рассказал на торжественном награждении Леонид Будаев.

Напомним, полицейские заметили, что остановившийся на светофоре автобус загорелся. Огонь быстро распространился по днищу и перекинулся в салон. Тормозная система была повреждена, и автобус продолжал ехать по оживленной магистрали. Леонид Будаев запрыгнул в салон автобуса и сумел припарковать его у обочины. Затем до прибытия пожарных расчетов полицейские тушили пламя. Люди были спасены.

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