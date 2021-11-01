Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в Тофаларии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в Тофаларии. Здания в поселках Верхняя Гутара и Нерха построили в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы. ФАПы оснащены современным медицинским оборудованием и мебелью, есть процедурный кабинет, перевязочная, санузел. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Тофалария значительно отдалена от районного центра, поэтому очень важно создать все условия для оказания медицинской помощи людям на местах. Для жителей открытие этих учреждений - важное событие, старые здания уже не отвечали современным требованиям, - отметил глава регионального минздрава Яков Сандаков.

В пунктах будут принимать 420 жителей посёлка Верхняя Гутара и порядка 200 человек прикрепленного населения посёлка Нерха.

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