Новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии появились в Иркутской области

Новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии стартовали в Иркутской области Фото: Алексей ОСИПОВ

Правительство России с 1 ноября 2021 года запускает второй этап льготной программы — ФОТ 3.0. Этот инструмент поможет бизнесу адаптироваться к новым ограничительным условиям из-за COVID-19. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений. В перечень отраслей добавили допобразование детей и взрослых, стоматологическую практику, услуги по дневному уходу за детьми, ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские и салоны красоты. Ключевое условие - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Показатель будет контролироваться через данные ФНС. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Кредиты по льготной ставке смогут получить заемщики, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъекты МСП, созданные с 1 июля 2020 года. Заключить договор можно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Ставка – 3%, срок – 18 месяцев. Период без платежей – первые шесть месяцев, погашение – последующие 12, равными долями с учетом процентов, - пояснили в региональном правительстве.

На 19 октября 2021 года в Приангарье было одобрено 568 заявлений о получении поддержки на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей.

Также в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса Правительство России выдаст бизнесу безвозмездные гранты. Их размер будет зависеть от количества работников – в расчете один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя в случае ИП. Заявления будут приниматься с 1 ноября до 15 декабря на сайте

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